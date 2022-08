Em sabatina, Elvis Cezar diz ser contra privatização da Sabesp

O candidato do PDT ao governo de São Paulo, Elvis Cezar, afirmou ser contra a possibilidade de privatização da companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). “Se nós temos uma empresa eficiente, que dá lucro, que traz um R$ 1 bilhão ao ano para o Estado, eu acho que precisa de um diagnóstico melhor para falar em privatização”. A declaração foi dada nesta quarta-feira, 17, durante o ciclo de sabatinas promovidas pelo Estadão e pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP).

Com Ciro Gomes (PDT) como seu padrinho nas eleições deste ano, Elvis Cezar afirmou que seu correligionário “não atrapalha em hipótese alguma” suas chances de chegar ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. “Muito pelo contrário, é um mentor de políticas públicas”, afirmou.

Segundo o ex-tucano, no primeiro turno das eleições de 2018 ele não votou em Ciro por ter um posicionamento partidário, tendo apoiado a candidatura de Geraldo Alckmin (hoje no PSB) ao Planalto. Recém-chegado ao PDT, Cezar afirmou, durante a sabatina, que “Ciro é um benefício para o País”.

Segundo pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, Ciro Gomes continua no terceiro lugar na corrida presidencial, com 6% das intenções de voto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida, com 45% dos votos, e o presidente Jair Bolsonaro (PL) está em segundo lugar com 33%.