Em Roraima, ato pede vacinas, prisão de garimpeiros e afastamento do presidente

Política

Secretaria de Segurança Pública de SP estima 8 mil pessoas no ato na Paulista

A capital de Roraima, Boa Vista, registrou ato contra o presidente Jair Bolsonaro neste sábado, dia 2. A manifestação pedia, além do afastamento do presidente, a distribuição de mais vacinas contra a covid-19 e a prisão de garimpeiros que atuam ilegalmente em terras indígenas. A concentração dos manifestantes ocorreu na Praça do Centro Cívico, no […]