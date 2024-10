Em Ribeirão Preto, Ricardo Silva (PSD) e Marco Aurélio (Novo) disputarão 2º turno

O candidato do PSD à Prefeitura de Ribeirão Preto (SP), Ricardo Silva, disputará o segundo turno com Marco Aurélio (Novo). Com 99,23% das urnas apuradas, a eleição está matematicamente definida – Silva teve 48,52% dos votos válidos e Marco Aurélio, 24,87%. Roque (PT) teve 15,28%, André Trindade (União Brasil) teve 10,97% e Matheus Coelho (DC), 0,35%.