Em recado ao governo, Tarcísio diz confiar no Congresso para manutenção das reformas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta segunda-feira, 24, confiar “nos grandes homens públicos”, em referência aos parlamentares, para manutenção das reformas aprovadas nos últimos anos no Congresso Nacional. Ele citou, como exemplo, a reforma trabalhista, o Marco do Saneamento, o Marco da Cabotagem e a Lei das Estatais.

“Confiamos nesses grandes homens públicos para manutenção dessas reformas que são importantes”, disse Tarcísio, ao afirmar que as reformas são fundamentais na garantia do capital privado no País. Ele participou nesta noite da convenção nacional do partido Republicanos.

A declaração foi feita no momento em que o governo federal propõe mudanças em reformas aprovadas nas gestões anteriores, como o Marco do Saneamento e a Lei das Estatais. A reforma trabalhista, aprovada durante o governo do ex-presidente Michel Temer (MDB), também enfrenta críticas por parte do PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e governistas.

Tarcísio voltou a destacar que São Paulo, Estado que por anos resistiu à reforma tributária, apoiará a aprovação da matéria. O governador disse não temer a mudança da cobrança de impostos no destino, ou seja, no local onde a mercadoria é consumida, e não produzida como é hoje. A longo prazo, segundo ele, SP terá ganhos com a medida.