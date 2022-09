Em reação às críticas de Soraya, Bolsonaro pede votos a candidato em MS

Após Soraya Thronicke (União Brasil-MS) atacar o presidente Jair Bolsonaro (PL) e criticar o atual governo, o chefe do Executivo, durante seu direito de resposta no debate da Globo, pediu votos ao candidato ao governo de Mato Grosso do Sul Capitão Contar (PRTB). No Estado, o candidato Eduardo Riedel (PSDB), que compõe chapa com a ex-ministra Tereza Cristina (PP), candidata ao Senado, é o nome aliado ao presidente.

“Quero fazer apelo a todos eleitores de Mato Grosso do Sul. Não é resposta, é constatação. A partir desse momento da forma como a senhora dirigiu a minha pessoa. Votem no capitão Contar para governador, é a melhor opção para esse Estado. A resposta que pode dar pra uma pessoa que não tem gratidão, que se elegeu em cima do trabalho que fiz, é eleger governador alinhado com o agro, pautas conservadoras”, disse Bolsonaro.

A reação do presidente ocorreu após Soraya acusá-lo de ter um governo com falta de transparência e por ter abandonado as bandeiras defendidas durante a campanha de 2018. “Nós saímos desse governo porque o senhor não cumpriu as bandeiras de corrupção, do mercado liberal, abandonou o partido que lhe abraçou, e abandona os candidatos”, cutucou.

O presidente acusa Soraya de ter “usurpado” de seu nome em 2018 para se eleger ao Senado por Mato Grosso. “A senhora fez campanha em Mato Grosso do Sul, humildemente panfletando, sou a candidata do candidato Jair Bolsonaro, sou leal a ele (…) Nunca fiz contato com a senhora. A senhora usurpou do meu nome a se candidatar e chegar ao Senado por Mato Grosso do Sul”, acusou o presidente.