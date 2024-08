Em quatro anos, número de eleitores menores de 18 anos cresce 78% - O Liberal

No dia 6 de outubro de 2024 o número de jovens menores de 18 anos capacitados para votar será 78% maior que em 2020, quando o Brasil elegeu prefeitos e vereadores pela última vez. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a soma de eleitores com 16 ou 17 anos é de 1.836.081 no País neste ano. O grupo pode votar de maneira voluntária, sem a obrigatoriedade imposta ao se fazer 18 anos.

No pleito de 2020, havia 1.030.563 eleitores adolescentes. Ao todo, a faixa etária representa 1,17% do eleitorado brasileiro, de 155,9 milhões de votantes. O grupo com mais pessoas aptas a votar é o de 45 a 59 anos, que soma 38.883.736 eleitores.

O crescimento do número de jovens entre as eleições superou, em muito, o do eleitorado em geral. A quantidade de pessoas aptas a votar no Brasil cresceu 5,4% de uma eleição municipal a outra.

Na eleição de 2022, que elegeu deputados federais e estaduais, senadores, governadores e o presidente da República, o comparecimento foi ainda maior. Alistaram-se 2,1 milhões de jovens, ou 51,13% a mais que em 2018.

Na outra ponta do eleitorado, há os idosos acima de 70 anos, que também não são obrigados a votar. Ainda assim, 15,2 milhões deles estão com o título de eleitor em dia para participar do pleito, ou 9,76% do eleitorado total. Em relação às eleições de 2020, o número cresceu 23%, quando somaram 12,3 milhões. Ao todo, 20,5 milhões de brasileiros estão habilitados a votar, mesmo sem obrigatoriedade.