Em posse na FPA, Pedro Lupion condena invasão de terras e elogia Lira

Em sua posse como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), o deputado Pedro Lupion (Progressistas-PR) condenou as invasões de terras produtivas por parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), elogiou o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-PR), e anunciou que a bancada terá 344 parlamentares (302 deputados e 42 senadores).

“Arthur Lira não é só presidente da Câmara, é produtor rural. Lira cumpriu todos os compromissos com a frente na primeira gestão”, declarou Lupion. O novo presidente da FPA também afirmou que sua “ideologia” é o produtor brasileiro. Ao anunciar o número de parlamentares da FPA, disse que a bancada será a maior do Congresso, para representar o agro “moderno e sustentável”.

Lupion afirmou que o agro não é contra a reforma agrária, mas se assusta com invasões e não aceita o “esbulho possessório”, ou seja, perda de propriedade, em pleno 2023. “Nunca vamos concordar com invasões de terra”, declarou.

O novo presidente da FPA afirmou que o agronegócio está construindo pontes com os ministros Carlos Fávaro, da Agricultura, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário.

No entanto, voltou a afirmar que a reforma tributária gera “grande preocupação” nos produtores rurais. “Não há como tratamos igual a tributação do arroz e da borracha”, exemplificou. Lupion disse que o agro quer um sistema “claro” de tributação, mas que respeite o produtor, que, na visão dele, não pode “pagar a conta da reforma sozinho”.

Sobre as pautas prioritária para a FPA, o novo presidente citou os projetos de lei dos defensivos agrícolas, da regularização fundiária e do licenciamento ambiental, que tramitam no Senado.