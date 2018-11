Em plateia de evento municipalista em Brasília, há gritos de ‘fica, Temer’

O presidente Michel Temer participa, na tarde desta segunda-feira, 19, de encontro com prefeitos na sede da Confederação Nacional de Municípios (CNM), em Brasília. Integrantes da plateia do evento promovido pela CNM puxaram gritos de “fica, Temer”, despertando um sorriso do presidente.

Os “pedidos” tiveram breve duração e ocorreram enquanto o presidente da CNM, Glademir Aroldi, fazia elogios à atual gestão em relação à atenção dedicada aos municípios. “Nunca o movimento municipalista foi tão bem tratado pelo Palácio do Planalto”, afirmou Aroldi. Segundo ele, Temer foi o primeiro presidente da República a visitar a sede da entidade, em Brasília.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e ministros como Eliseu Padilha (Casa Civil) e Carlos Marun (Secretaria de Governo) também estão presentes no evento chamado de “Avanços na Pauta Municipalista”.