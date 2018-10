Em PE, líder dos sem-terra diz que eleição de Bolsonaro foi derrota da democracia

O dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Jaime Amorim, discursou na noite deste domingo, 28, para a militância e apoiadores do PT, no Recife. Segundo Amorim, a vitória de Jair Bolsonaro (PSL) é uma derrota da democracia, pois foi decidida de modo fraudulento.

“A primeira fraude foi prender Lula a segunda foi enganar a população pelo Whatsapp com coordenação de fora do Brasil”, afirmou.

Amorim convocou os apoiadores de Fernando Haddad (PT) “a permanecerem nas ruas”. “Avisem a eles que perdemos a batalha, mas não vamos perder a guerra vamos para as ruas”, disse.