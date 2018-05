Em palestra na ACSP, Alckmin ignora greve dos caminhoneiros

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, presidenciável do PSDB, ignorou a greve dos caminhoneiros em palestra dada nesta segunda-feira na Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

Aos presentes, o tucano focou sua fala em temas como a reformas política, tributária e da Previdência. Ele também defendeu a reforma do Estado, que incluiria a privatização de estatais que não teriam mais utilidade social. “A TV do Lula não tem audiência e continua aí”, disse o presidenciável, numa referência referindo à EBC.

Outro ponto da reforma do Estado seria atacar a burocracia no governo, que se porta de forma “cartorial” e acaba prejudicando o empreendedor, disse. “O Denatran inventa uma moda todo dia”, criticou, lembrando de regras como a necessidade dos veículos terem kit de primeiros socorros e extintor de incêndio, uma obrigação que, segundo ele, não existe em nenhum outro lugar do mundo.