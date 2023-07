Em nota, PSDB chama Aloysio de ‘ex-militante’

O PSDB reagiu às críticas de Aloysio Nunes Ferreira com uma nota sem assinatura. “Agradecemos ao ex-ministro, ex-senador e ex-militante do PSDB Aloysio Nunes Ferreira pelas contribuições em relação ao partido. Vamos levar em conta suas opiniões no processo de reconstrução no qual estamos empenhados”, diz o texto.

O presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, foi procurado pelo Estadão e preferiu não se manifestar. Ele não assinou o texto divulgado pela assessoria do partido.

‘Teóricos desatualizados’

Presidente da federação PSDB-Cidadania em São Paulo, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, foi ainda mais contundente na declaração.

“Precisamos menos de teóricos desatualizados escrevendo sobre os nossos já conhecidos defeitos e mais de ação prática com disposição verdadeira para ajudar na reconstrução!”, disse Paulo Serra.

O prefeito de Santo André, que também e tesoureiro nacional do PSDB, fez questão de ressaltar que falava em nome da federação. Ele assumiu o comando do grupo na semana passada, com a missão de tocar as articulações para as eleições municipais de 2024 em São Paulo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.