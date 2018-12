Em nota, Paulinho da Força diz que apoiava Aécio desde 2013

O deputado federal Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade, afirmou em nota enviada à imprensa que o partido dele já apoiava, desde 2013, o senador Aécio Neves (PSDB-MG). Os dois foram alvo de busca e apreensão na manhã desta terça-feira, 11, no âmbito da Operação Ross, que investiga a suposta compra de apoio do SD pelo tucano em 2014.

“A delação da JBS foi desmoralizada publicamente e a fraude realizada pelos delatores foi comprovada com a prisão dos dois empresários pelo Superior Tribunal Federal (STF). A acusação absurda de compra de apoio do partido Solidariedade para a candidatura à Presidência de Aécio Neves, em 2014, beira o ridículo”, diz a nota de Paulinho.

Segundo a assessoria do deputado, ele se colocou à disposição da Justiça para prestar quaisquer esclarecimentos, “desde que lhe seja facultado acesso ao processo previamente”.