Em Minas, Zema se dedica a gravações de vídeos para redes sociais

O candidato do Novo ao governo de Minas Gerais, Romeu Zema, reservou o sábado, 27, véspera das eleições em segundo turno, para gravação de vídeos que serão publicados nas redes sociais e entrevistas para estações de rádio, conforme informações do comitê de campanha.

Zema disputa o segundo turno contra o senador Antonio Anastasia (PSDB), que já governou Minas Gerais por duas vezes.

O candidato do Novo, que estava em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto no primeiro turno, surpreendeu e encerrou a primeira etapa de votação em primeiro lugar. O governador de Minas, Fernando Pimentel (PT), ficou em terceiro lugar.

No domingo, Zema vota pela manhã em Araxá, no Triângulo Mineiro, e depois retorna a Belo Horizonte, onde acompanha a apuração de votos.

A última pesquisa Ibope, divulgada na terça-feira, 23, apontava o candidato do Novo com 67% dos votos válidos, ante 33% do rival Anastasia.