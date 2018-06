Em Minas, PT lançará pré-candidatura de Lula pedindo liberdade do petista

Com o discurso de que não há alternativa ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pelo Palácio do Planalto, o PT fará nesta sexta-feira, 8, em Minas Gerais um ato de “lançamento oficial” da pré-candidatura do petista, preso há dois meses em Curitiba após condenação na Operação Lava Jato.

Para reforçar o lançamento, o PT começou a vincular nesta quinta-feira, 7, nas redes sociais um jingle que pede a liberdade de Lula e o apresenta como “solução” para problemas do governo Michel Temer. “Chama que o povo quer, chama que o homem dá jeito”, diz a música executada em um vídeo com imagens de portas de empresas fechando, da greve dos caminhoneiros, e, na sequência, do discurso de Lula em São Bernardo do Campo (SP) antes de se entregar à Polícia Federal e da manifestação de apoiadores em Curitiba.

Conforme a Coluna do Estadão, o ex-presidente gravou vídeos antes de ser preso que serão exibidos nesta sexta-feira. O partido considerou, inclusive, a colocar um holograma do petista no evento. O ato ocorre a partir das 18h em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte.

Presentes em outros atos pró-Lula, os presidenciáveis Guilhermo Boulos (PSOL) e Manuela d’Ávila (PCdoB) não devem estar em Minas Gerais. Os dois mantêm agendas relacionadas às suas pré-campanhas e consideram improvável que os partidos de esquerda estejam juntos no primeiro turno da eleição. Manuela chegou a admitir abrir mão de lançar seu nome, desde que os demais partidos concordassem com uma união, mas não recebeu gestos favoráveis como resposta.

No momento, o PT se nega admitir um “plano B” dentro do partido ou o apoio a outro presidenciável no primeiro turno. Nesta quinta, após visitar Lula na cadeia, o ex-governador da Bahia Jaques Wagner (PT) disse que Lula e Ciro Gomes, pré-candidato do PDT, têm um “encontro marcado” no segundo turno. “Ciro tem essa vontade de ser presidente, o Lula também têm essa vontade. Por isso que estou dizendo: tem um encontro marcado no segundo turno da eleição”, disse Wagner, que já fez declarações considerando uma aliança com o pedetista.

O PT pretende registrar a candidatura de Lula no dia 15 de agosto e buscar na Justiça a manutenção do nome do ex-presidente no pleito.