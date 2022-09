Em Minas Gerais, Lula critica Vale por não indenizar vítimas de Brumadinho

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou nesta sexta-feira a Vale por deixar de indenizar as vítimas de Brumadinho, que foi inundada por rejeitos após o rompimento de uma barragem.

“Não é possível que nossa querida Vale está fazendo propaganda das grandes árvores dela, mas não pagou ainda o desastre de Brumadinho, não pagou a casa das vítimas”, disparou o petista em comício em Ipatinga.

No discurso, Lula deixou explícita sua preocupação com a dificuldade em transferir suas intenções de voto para seus candidatos a governador no Estado, Alexandre Kalil (PSD). “Diz para o povo, gente: ‘você vai votar no 13 para presidente? Então vota no 55 para governador'”. Lula lidera a corrida eleitoral em solo mineiro, mas Kalil periga perder em primeiro turno para o governador Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição.