Em MG, Lula lidera com 45%, aponta pesquisa Genial/Quaest; Bolsonaro tem 33%

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (26) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial em Minas Gerais com 45%, com oscilação de dois pontos porcentuais para cima, dentro da margem de erro, se comparado ao levantamento anterior, do dia 9 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em seguida com 33%, com oscilação de três pontos porcentuais para baixo.

Ciro Gomes (PDT) tem 6% e Simone Tebet (MDB) 5%. Luiz Felipe d’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) estão empatados com 1%. Os outros candidatos não pontuaram. Indecisos somam 6% e votos em branco e nulos e não pretendem votar, 4%.

Na projeção de segundo turno, Lula tem 50% e Bolsonaro 38%.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 22 e 25 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-07243/2022 e BR- 06005/2022.