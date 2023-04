Política Em meio à aproximação com Forças Armadas, Lula participa de cerimônia com generais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta terça-feira, 4, da cerimônia de apresentação dos oficiais-generais que foram promovidos no dia 31. A cerimônia ocorre três vezes por ano, e essa é a primeira do novo mandato de Lula. Foram 56 oficiais promovidos do Exército, Marinha e Aeronáutica.

A ala militar foi forte aliada da gestão anterior, sob a presidência de Jair Bolsonaro. Em meio a uma eleição polarizada, a relação entre Lula e as Forças Armadas sofreu ainda maior abalo após a invasão aos Três Poderes, em 8 de janeiro, em Brasília. Diante da participação na manifestação ou omissão de policiais, o governo e o Judiciário passaram a investigar a participação dos militares na tentativa de golpe.

Apesar da relação estremecida, o movimento de aproximação entre Lula e as Três Forças se concretizou em compromissos oficiais no mês passado. Em março, o presidente almoçou com os oficiais da Marinha. No encontro, o presidente tratou com os almirantes a situação orçamentária da Força.

Dias depois, em entrevista à TV 247, Lula disse ter a palavra do Exército, Marinha e Aeronáutica de que haverá um esforço de despolitização das Forças Armadas no País e declarou que só quer que as Forças cumpram aquilo que está na Constituição. “Tenho hoje a palavra das 3 Forças de que vai ter um esforço muito grande para despolitizar as Forças Armadas. Inclusive, vamos discutir com o Congresso Nacional, temos interesse em mandar um Projeto de Lei dizendo que quem quiser ser candidato a alguma coisa, vá para a reserva. O que não pode fazer é ficar utilizando as Forças Armadas para fazer política”, sugeriu à época.

A cerimônia de hoje durou menos de 1h e não presenciou qualquer fala de Lula. O evento contou com a presença da primeira-dama, Janja da Silva, e do ministro da Defesa, José Múcio.