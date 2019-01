Em Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja toma posse para segundo mandato

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) tomou posse para seu segundo mandato como governador de Mato Grosso do Sul na tarde desta terça-feira, 1º, ao lado do vice Murilo Zauith (DEM). A solenidade ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado, em Campo Grande, e foi comandada pelo presidente da Casa, deputado estadual Júnior Mochi (MDB).

Antes da posse, em entrevista coletiva, Azambuja se comprometeu em reduzir o gasto público com pessoal. Segundo ele, serão adotados mecanismos para o controle da folha de pagamentos, diminuição de gastos de contratos e redução do custeio da máquina pública. “Teremos o desafio de transformar o equilíbrio econômico em políticas públicas”, afirmou. Entre as medidas para adequar as contas públicas, o governador reeleito disse que irá rever “imediatamente” terceirizações e construir ações para melhorar eficiência das compras governamentais.

Em seu discurso de posse, Azambuja, que foi reeleito com 52,35% dos votos válidos no segundo turno, destacou a legitimidade do voto popular para dar continuidade ao projeto de governo. “As ruas e as urnas falaram e decidiram o caminho para nosso futuro. Foi uma decisão soberana do nosso povo de continuar a densa mudança promovida desde que chegamos”, disse. O governador reeleito afirmou também que “precisará muito” do presidente Jair Bolsonaro.