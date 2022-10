Em live, Lula defende agricultura familiar e retomada do Minha Casa, Minha Vida

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a afirmar nesta sexta-feira, 21, durante live que fez ao lado do deputado federal André Janones (Avante-MG), que, se for eleito, vai incentivar a agricultura familiar a produzir mais.

Lula já vem fazendo esta afirmação desde que começou a fazer campanha pelo País. O entendimento do ex-presidente é o de que a agricultura familiar é que produz grande parte dos alimentos consumidos no dia a dia das famílias brasileiras.

“Temos que incentivar a agricultura familiar a produzir mais”, disse o petista no contexto de que é produzindo mais que os preços dos alimentos vão cair.

Lula também aproveitou a audiência do canal do deputado Janones no Facebook para firmar o compromisso de que, se for eleito, vai retornar um dos programas símbolos das gestões petistas, o Minha Casa, Minha Vida. O programa de construção de moradias populares marcou sua gestão e da sua sucessora Dilma Rousseff.

“Vamos retomar logo em janeiro, no primeiro mês, o Minha Casa, Minha Vida”, se comprometeu Lula. “Quem tem que fazer casa é o governo, principalmente para o povo pobre.”