Em João Pessoa, Cícero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL) disputarão 2º turno

O prefeito de João Pessoa (PB), Cícero Lucena (PP), obteve 49,19% dos votos válidos nas eleições para a prefeitura da cidade e disputará o segundo turno com o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL), que ficou com 21,78%. Ruy Carneiro (Podemos) teve 16,67% e Luciano Cartaxo (PT), 11,77%. O candidato da UP, Yuri Ezequiel, teve 0,53%, e o candidato do PCO, Camilo Duarte, 0,05%.