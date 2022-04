Em jantar com ACM Neto na Bahia, Doria fala em ser ‘candidato da paz’

O pré-candidato à Presidência pelo PSDB, João Doria, afirmou que quer ser “o candidato da paz, do entendimento”, durante jantar na noite de desta quinta-feira (7) em Salvador. O encontro teve presença do pré-candidato ao governo da Bahia e secretário-geral do União Brasil, ACM Neto, do líder do partido na Câmara, Elmar Nascimento (BA), do líder do PSDB na Casa, Adolfo Viana (BA), além de lideranças políticas locais e empresários.

Doria ressaltou a necessidade de pacificar o País, segundo ele conflagrado pela disputa entre extremistas de esquerda e direita. “Eu quero ser o candidato da paz, do entendimento'”, afirmou.

O tucano recebeu apoio do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), na disputa presidencial e teve acenos de ACM, que o descreveu como um “amigo antigo e fiel”. Doria e o ex-prefeito de Salvador tinham se afastado após o ex-governador tirar o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do antigo partido Democratas para filiá-lo ao PSDB.

Doria sinalizou durante o encontro que a geração de emprego e combate à pobreza serão os motes de sua campanha. Após cumprir uma agenda de encontros políticos na capital baiana nesta sexta, 8, Doria segue no sábado para Rio de Contas, terra de sua família paterna.