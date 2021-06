Política Em foto com presidente do Patriota, Flávio Bolsonaro expõe seus dados pessoais

O senador Flávio Bolsonaro (RJ), ao posar com o presidente do Patriota, Adilson Barroso, para anunciar sua migração ao partido, expôs seus dados pessoais presentes na ficha de filiação, como o CPF e número de celular. O parlamentar divulgou a fotografia em seu perfil no Twitter.

Na publicação, o filho mais velho do presidente da República destacou que participou diretamente na refundação da sigla, afirmando o objetivo de se tornar “o 1ª partido de direita do Brasil”.

Durante a cerimônia de filiação, o senador disse ainda que há a possibilidade de transformar o Patriota em “um partido maior ainda que o PSL”, indicando uma possível migração do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para a sigla.