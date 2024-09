Em Fortaleza, Quaest mostra empate técnico entre Wagner, Fernandes, Leitão e Sarto - O Liberal

Pesquisa Quaest que mediu a intenção de voto do eleitor de Fortaleza apontou um empate quádruplo na corrida pela prefeitura da capital cearense. Divulgados nesta quarta-feira, 11, os números do levantamento apontam o candidato Capitão Wagner (União) com 24% das menções, seguido de André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) empatados numericamente com 21% cada, e o atual prefeito José Sarto (PDT) com 18%.

A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, o que coloca os quatro em empate técnico. Este foi o segundo levantamento do instituto em Fortaleza – o anterior foi divulgado em 22 de agosto -, e o primeiro após o início da propaganda eleitoral gratuita, que se iniciou no rádio e na TV em 30 de agosto.

De lá para cá, os candidatos do PL e do PT cresceram sete pontos porcentuais, enquanto o atual prefeito caiu quatro pontos. Já Wagner, que segue numericamente à frente do pelotão, teve uma queda de sete pontos em comparação com a pesquisa do final de agosto.

Outros candidatos aparecem na seguinte sequência: Eduardo Girão (Novo) com 3% (eram 2%); Técio Nunes (PSOL) com 1%, o mesmo que na anterior, e Chico Malta (PCB) e Zé Batista (PSTU) não pontuaram nesta pesquisa (antes, ambos tinham 1% das intenções).

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Fernandes aparece com 14%, Leitão com 10%, Wagner com 9% e Sarto com 8%. Os outros candidatos foram citados, mas não pontuaram – com exceção de Lima e Batista, que não apareceram nas respostas dos eleitores. A pesquisa registrou 57% de eleitores indecisos no cenário espontâneo. Em agosto, eram 71%.

Em cenários estimulados de segundo turno, Wagner ganharia de Fernandes, por 43% ante 34%; de Leitão, por 49% a 35%; e de Sarto, com 48% ante 34%. Outros cenários apontam empate técnico, entre Fernandes e Sarto, Leitão e Sarto e Fernandes e Leitão.

A pesquisa ouviu 900 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 8 e 10 de setembro. O nível de confiança é de 95%, e o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é CE-05405/2024.