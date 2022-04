Em evento em Heliópolis, Lula pede que jovens tirem título de eleitor

O ex-presidente da República e pré-candidato ao Palácio do Planalto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou grupos da juventude de Heliópolis, maior favela de São Paulo, nesta quinta-feira, 21, para pedir que jovens entre 16 e 18 participem do processo eleitoral e tirem o título de eleitor. “Se você quer mudar a sua cidade, você tem que participar, tirar o título de eleitor e participar da democracia do País”, disse o petista.

Lula discursou em evento do PT promovido pela União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região (Unas).

Além dele, o ex-prefeito e pré-candidato ao governo do Estado Fernando Haddad, a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, o vereador Eduardo Suplicy e o ex-ministro Aloizio Mercadante estavam no palco, entre outros apoiadores da campanha do ex-presidente da República.

Durante todo o evento, endossado por integrantes da Unas, o pré-candidato petista falou sobre sua juventude humilde e destacou a importância da participação dos eleitores mais novos em 2022. “Quem a gente conhecer que tem mais de 16 anos de idade e que não tem o título, a gente tem que falar ‘não entre na do Bolsonaro’.”

Como apontou o jornal O Estado de S. Paulo em março, o engajamento de jovens de 16 e 17 anos até aquele período era o mais baixo já registrado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até o fim de janeiro, 731 mil cidadãos dessa faixa etária, para a qual o voto é facultativo, tinham se cadastrado como eleitores. As inscrições seguem abertas até 4 de maio.

No mesmo mês, artistas como a cantora Anitta mobilizaram campanhas para que o grupo tire o título de eleitor e participe da votação em outubro. Influenciadores alinhados ao presidente e pré-candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), também começaram a adotar a estratégia de tentar convocar os mais novos para a eleição.