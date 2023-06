Em evento de Lula no RS, militância grita ‘inelegível’ e comemora condenação de Bolsonaro

A inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, ocorrida pouco depois das 12h desta sexta-feira, 30, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formar maioria pela condenação, repercutiu imediatamente em um evento do qual participa hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em solenidade de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida no Rio Grande do Sul, a militância presente gritou “Inelegível, inelegível” em tom de comemoração. Lula ainda não havia discursado até a publicação desta nota.