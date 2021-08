Em evento, Bolsonaro enaltece ‘princípios e valores dos militares’

O presidente Jair Bolsonaro garantiu que, “brevemente”, o País, que sempre contou com as Forças Armadas, “voltará ao patamar da paz, tranquilidade e progresso”. Segundo ele, a confiança nos militares faz com que se tenha certeza de que o Brasil está no “caminho certo”.

“Temos um governo que acredita em Deus, respeita seus militares, defende a família e deve lealdade a seu povo”, ressaltou o chefe do Executivo. Bolsonaro pontua que se o Brasil vive momentos difíceis, em grande parte a situação é confortada pela união do País aos “princípios e valores dos seus militares”.

Acompanhado do vice-presidente Hamilton Mourão e ministros, o presidente participou da solenidade em que cumprimentou oficiais-generais promovidos. A cerimônia foi realizada no Clube do Exército, em Brasília. O evento foi mais um dos realizados no Palácio com aglomerações em meio à pandemia da covid-19.