Política Em disputa concorrida, Silvio Mendes é eleito em Teresina no 1º turno

Em um embate eleitoral acirrado, Silvio Mendes (União Brasil) superou Fábio Novo (PT) e conquistou a prefeitura de Teresina com 52,27% dos votos.

Com 41.464 votos de diferença, o deputado estadual Fábio Novo registrou 43,17% do total.

A campanha em Teresina foi marcada pela alta rejeição ao prefeito em exercício, Dr. Pessoa (PRD), que ficou em terceiro lugar e obteve apenas 2,21% dos votos. Em um dos debates eleitorais, Pessoa deu uma cabeçada no candidato Francinaldo Leão (PSol).

A vitória de Silvio Mendes vai na contramão do que previam as pesquisas. Levantamentos indicavam possibilidade de segundo turno e até mesmo favoritismo de Fábio Novo.

Mendes, que já ocupou o cargo de prefeito por dois mandatos de 2004 a 2010, contou com o respaldo do senador e ex-ministro de Bolsonaro, Ciro Nogueira (PP), durante esta campanha.

Dentre as promessas para o mandato, Mendes disse que planeja melhorar a infraestrutura urbana e criar políticas públicas de combate ao desemprego.

Com 74 anos, Mendes é natural de Campo Maior (PI), graduado em Medicina e se especializou em ortopedia e trauma. Em 2004, se elegeu prefeito de Teresina, cargo ao qual foi reconduzido em 2008. Em 2010, renunciou para tentar ser governador do Estado do Piauí, mas foi derrotado.