Em discurso no Congresso, Temer afirma que não há caminho fora da Constituição

O presidente da República, Michel Temer, afirmou nesta terça-feira, 6, que a Constituição Federal de 1988 trouxe “inegáveis avanços” à democracia brasileira e destacou que “não há caminho” fora dela. Ele participou da cerimônia em comemoração aos 30 anos da promulgação da Carta Magna brasileira realizada no Congresso no período da manhã.

Temer foi um dos deputados que participaram da Constituinte formada para formular a Constituição, em voga até hoje.

“Confesso que aqui, se tivesse que ter palavra que fosse norte para a minha fala, essa palavra é recordação”, disse ele.

O presidente destacou que a Constituição trouxe “inegáveis avanços” para o País.

Em relação às eleições deste ano, o presidente destacou que o povo elegeu Jair Bolsonaro para sucedê-lo no comando do País. Em seu discurso, Temer disse ainda que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, sugeriu a ele e a Bolsonaro que haja um encontro dos chefes dos três poderes bimestralmente.