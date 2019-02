Em discurso como candidata, Simone Tebet defende voto aberto

candidata avulsa, Simone Tebet (MDB-MS) fez um discurso em defesa do voto aberto. Preterida pelo MDB para disputar a presidência do Senado, a senadora registrou seu nome no pleito de última hora na sessão de hoje sob a justificativa de que quer poder discursar. “Decisão do STF foi equivocada, mas não podemos ficar calados”, disse. “Nós estamos totalmente desacreditados junto à opinião pública”, afirmou a senadora. Ela também defendeu a autonomia da Casa.

“Sou da geração que acreditou no tempo de Ulysses Guimarães e ingressou na política. Eu, que tive a honra de ver meu pai nesta tribuna, tenho que dizer estamos perdendo nossa alma. Não há democracia sem alma”, afirmou.

Tebet deixou nas entrelinhas, porém, fortes críticas ao senador Renan Calheiros (MDB-AL), que a derrotou internamente no MDB e acabou sendo o nome indicado pelo partido para o pleito. “Vamos ter a capacidade de nos reinventarmos. (…) Novos tempos exigem semeadura nova; que sejamos novos semeadores”.

Tebet também disse que e preciso “democratizar o regimento” pata dar à Casa mais transparência e moralidade. “Precisamos mudar o regimento, mas também temos que nos mudar”, disse. No final de seu discurso, a senadora enfatizou que não estava ali para pedir voto. “Lancei candidatura avulsa para ter voz”.

Ao final do discurso, a senadora Katia Abreu (PDT-TO) foi à tribuna para questionar se de fato a senadora Tebet estava na disputa. “Simone Tebet é candidata, então? Só para esclarecer”, questionou a senadora e recebeu uma resposta positiva.