Em direito de resposta, Lula diz estar ‘mais limpo’ que Bolsonaro

Em direito de resposta por ter sido chamado de “ex-presidiário” por Jair Bolsonaro (PL), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que foi preso para facilitar a eleição do atual presidente da República. O petista ainda pontuou estar “mais limpo que ele ou qualquer parente dele”.

“Ele sabe a razão pelas quais eu fui preso. Foi para ele se eleger presidente da República porque era preciso tirar o Lula do processo. Eu, nesse processo todo, estou mais limpo do que ele ou qualquer parente dele. Fui julgado e considerado inocente pela Suprema Corte”, destacou durante participação no primeiro debate presidencial na TV, na Band.

Lula ainda provocou o adversário ao dizer que, se eleito, vai “apagar todos os sigilos” decretados pelo candidato à reeleição em “um decreto só”.