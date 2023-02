Política Em dia de eleição, cartazes com Lira, Pereira e Maria do Rosário tomam a Câmara

Em dia de eleição da Mesa Diretora, quem circula pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 1º, vê em todo canto cartazes com o rosto de três figuras que protagonizaram as negociações de cargos nos bastidores nas últimas semanas: o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), favorito à reeleição, o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), candidato a 1º vice-presidente, e a deputada Maria do Rosário (PT-RS), candidata a 2ª secretária. “Juntos pelo Brasil” e “Paz, democracia, reconstrução do Brasil” são as frases estampadas nos cartazes.

Correligionária do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Rosário fez uma espécie de “imersão” na campanha de Lira. A parlamentar participou de todas as reuniões do deputado alagoano realizadas na residência oficial em busca de apoio para compor a Mesa. Além de emplacar a deputada na cúpula da Câmara, o PT deve presidir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa neste ano.

O PT decidiu embarcar na candidatura de Lira após avaliar que o mais importante neste ano é garantir a governabilidade. Durante a campanha eleitoral, Lula chegou a chamar o presidente da Câmara de “imperador”, mas a cúpula petista concluiu que ele teria, de qualquer forma, uma reeleição tranquila.

Marcos Pereira, por sua vez, foi alçado à 1ª Vice-Presidência após um acordo com o PL. O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro desistiu do posto em troca do apoio do Republicanos a Rogério Marinho para o comando do Senado. Com isso, o PL deve ficar com a 2ª Vice-Presidência – o cargo é disputado internamente pelos deputados Sóstenes Cavalcante (RJ) e Altineu Côrtes (RJ).