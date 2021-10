Em depoimento à Polícia Federal, youtuber bolsonarista diz que ‘Covid não existe’

09 out 2021 às 09:30 • Última atualização 09 out 2021 às 11:08

Candidato derrotado a prefeito em São Simião, no interior de São Paulo, o engenheiro Marcelo Frazão de Almeida se apresentou como ‘analista político’ em interrogatório à Polícia Federal no inquérito das milícias digitais e negou a existência da pandemia. De acordo com o termo de depoimento, ele afirmou que segue ‘os maiores cientistas do mundo que afirmam que não existe Covid’.

Além da empreitada eleitoral frustrada, o engenheiro surfou na onda da vitória bolsonarista em 2018 e fez carreira como youtuber. Seus três canais de vídeo na rede social abordam o universo conservador de extrema-direita. Aos policiais federais, ele descreveu a produção: “apenas liga a câmara e faz a transmissão como se estivesse em um botequim”.

Questionado sobre a preparação do conteúdo divulgado nas redes, Almeida disse que ‘não há preparação nem edição de conteúdo’. Também afirmou que ‘não existe método de checagem’ sobre as informação disseminadas e que ele ‘faz a própria interpretação dos fatos’.

Desempregado, o youtuber atribui a falta de ofício a ‘empresas aparelhadas pela esquerda que o impedem de trabalhar’. O engenheiro também disse à PF que recebe doações de alunos e seguidores.

Em novembro do ano passado, o bolsonarista foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por um áudio com informações falsas sobre a vacina contra o novo coronavírus. A gravação conspiratória diz que o imunizante tem intenção de reduzir a população mundial, provocar câncer, alterações genéticas, problemas de fertilidade e ‘homossexualismo’. A Promotoria imputa a ele discriminação com base na orientação e identidade de gênero, que foi equiparada ao crime de racismo por decisão do Supremo Tribunal Federal.