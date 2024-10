Em debate, Nunes pergunta se Boulos apoia ‘bandidagem’; deputado diz que prefeito mente

O atual prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), começou o debate da Record e do Estadão, neste sábado, 19, acusando seu adversário, Guilherme Boulos (PSOL), de defender a “bandidagem”.

Nunes afirmou que Boulos é contrário à Polícia Militar. “A segurança é um tema fundamental. Você, a vida inteira, defendeu o fim da Polícia Militar e não votou favorável a aumento de penas para criminosos. Não parece que você está apoiando a bandidagem e contrário à Polícia Militar.”

Boulos, então, desconversou sobre a fala de Nunes. “Fico triste que meu adversário comece o debate com mentiras, um debate que é para discutir a cidade de São Paulo. O meu modelo de polícia é de polícia armada, um modelo que dá certo na Europa, que é dura com o crime, mas que trata os cidadãos de maneira igual. Aí está a nossa diferença.”

O deputado disse que a polícia precisa tratar todos iguais, não com diferença para quem mora nos lugares mais pobres e mais ricos. “Imagino que você faça jus ao que defende seu vice, de que a polícia tem que tratar diferente quem mora no Jardins e quem mora na periferia. Para o seu vice, e acredito que para você, no Capão Redondo é chave de braço e porrada, e no Jardins é ‘bom dia, doutor’.”