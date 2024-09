Em debate, Marçal ataca jornalista e diz que há 'militância do Jornalismo' - O Liberal

Durante debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta em parceria com o canal MyNews, o candidato do PRTB, Pablo Marçal, criticou o jornalista Josias de Souza, da TV Gazeta/UOL, ao receber a primeira pergunta do segundo bloco. O jornalista mencionou uma declaração de Marçal durante o Podcast Flow, em que ele afirmou a necessidade de ser “idiota” no processo eleitoral.

A resposta de Marçal teve início com um ataque ao Jornalismo. Disse que “o que a militância poderosa do Jornalismo tem feito é produzir, ao invés de uma imprensa imparcial, esse nível de idiotice”.

Criticou comentários anteriores do jornalista em relação aos outros candidatos e disse que a imprensa trata as pessoas “como se fossem idiotas”.

Como está na rua, o candidato afirmou receber feedbacks das pessoas dizendo que ele fala o que elas pensam. “Sou servo do povo, parei as minhas coisas para servir”, disse.

Gestos em direção às câmeras

Em outro momento do debate, Pablo Marçal fez gestos em direção às câmeras enquanto o candidato José Luiz Datena (PSDB) respondia um questionamento. Marçal fez gestos de “1, 2, 3” e, em seguida, uma letra “M”, seguindo seu mote de campanha de “faz o M”.

É de praxe que os candidatos, durante a interação com os adversários, fiquem de frente à câmera em tom respeitoso.

Marçal usou esse espaço, porém, em tom de deboche, para ampliar o slogan de “faz o M”, enquanto os demais candidatos expunham suas opiniões sobre os temas de interesse público.

O gesto de Marçal não foi restrito a Datena. Enquanto teve interações com a candidata Tabata Amaral (PSB), o político do PRTB repetiu o mesmo comportamento.