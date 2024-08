Brasil e Mundo Em debate do Estadão, Marçal se diz professor ‘mais bem pago do País’ e é ironizado por Tabata

O candidatos à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB) foram escalados, durante debate promovido pelo Estadão, para discutir educação. O candidato, no entanto, optou por ignorar o tema para questionar a candidata sobre a escolha de vice. Pablo quis destacar que era o único candidato como uma vice mulher e negra, Antonia de Jesus.

Tabata pontuou a escolha da professora Lúcia França (PSB) para sua aliança, e disse que o debate sobre o combate ao racismo não se limita à escolha da vice e ironizou o fato de o adversário ter ignorado o tema da educação e ter se perdido com as manifestações da plateia. “Inteligência emocional”, pediu Tabata a Marçal.

Na resgate do tema, Marçal tentou destacar que era “o professor mais bem pago do País”, por isso teria como ajudar na área, outro ponto que foi ironizado já que Marçal nunca atuou na educação. Além de se dizer um “professor”, Marçal também quis destacar o tema do esporte, em que poderia usar sua experiência como “esportista”. A múltipla escolha de profissões foi ironizada pela plateia.