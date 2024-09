Em debate, Datena e Tabata criticam Marçal e associam candidato ao crime organizado - O Liberal

Durante debate entre os candidatos a prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta em parceria com o canal MyNews, o candidato José Luiz Datena (PSDB) fez uma dobradinha com a candidata Tabata Amaral (PSB) para atacar o candidato Pablo Marçal (PRTB) e associá-lo ao crime organizado. Datena chegou a chamar Marçal de “bandidinho virtual”, enquanto Tabata questionou “a quem interessa a candidatura” do candidato do PRTB.

Ao acusar Marçal de “bandidinho virtual”, Datena criticou ainda o adversário, que, segundo ele, “desvirtuou os debates”.

Em seguida, ao questionar Tabata, o apresentador de TV disse que o “crime organizado está se infiltrando a política”, dando a oportunidade de Tabata atacar Marçal pelas acusações contra integrantes do PRTB por suposta vinculação com o PCC.

A candidata anunciou que apresentará uma nova ação contra Marçal na Justiça Eleitoral por suposto abuso de poder econômico para compra de seguidores nas redes sociais.

“Vou subir um novo vídeo mostrando o quanto a suspeita de caixa 2 e lavagem de dinheiro pelo qual Pablo (Marçal) é investigado tem a ver com as conexões dele com o crime organizado. A grande pergunta é quem financia e a quem interessa a candidatura do Pablo (Marçal)”, disse Tabata.