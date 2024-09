Em debate, Datena é advertido por sair do púlpito após provocação de Marçal - O Liberal

Política Em debate, Datena é advertido por sair do púlpito após provocação de Marçal

O clima esquentou no debate promovido pela TV Gazeta e Canal MyNews entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo neste domingo. Durante uma troca de questionamentos entre José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB), o ex-apresentador chegou a deixar o púlpito após ser provocado pelo concorrente das eleições. A segurança precisou ser acionada e Datena recebeu uma advertência.

Marçal teve 2 minutos e 30 segundos para falar sobre o tema Educação, seguido de um comentário de Datena. Ele iniciou seu tempo criticando a educação pública de São Paulo durante a gestão de Ricardo Nunes (MDB), apresentou sua proposta de incluir nas escolas o ensino de inteligência emocional, educação financeira e empreendedorismo e atacou Guilherme Boulos (PSOL).

Enquanto Datena fazia seu comentário, Marçal gesticulava com os números “1, 2, 3” e, em seguida, formava a letra “M”, em referência ao seu slogan de campanha “faz o M”. Datena reclamou dos gestos e solicitou mais tempo para concluir sua fala. Datena teve seu pedido acatado e finalizou sua fala antes de ceder o direito de resposta a Marçal.

Marçal, por sua vez, criticou o jornalista, chamando-o de “multimilionário” e alegando que, ao contrário do que dizia na televisão, nunca teve o celular roubado. Datena pediu direito de resposta, que foi concedido.

Antes de a mediadora repassar a palavra novamente à Marçal, os dois continuaram a se atacar nos bastidores.

Em seguida, Datena deixou o púlpito e se dirigiu a Marçal, onde ambos trocaram xingamentos. Como resultado, Datena foi formalmente advertido, e o direito de resposta de Marçal foi retirado.

Crítica ao formato

Antes da confusão com Datena, o candidato do PRTB havia criticado o formato de debates e disse que “isso aqui não é um jogo de quem tem melhor proposta, é pra ver quem aguenta essa encheção de saco”.

Segundo ele, quem quiser ver propostas que consulte os planos de governo dos candidatos registrados na Justiça Eleitoral.

“Deixa eu te fazer uma pergunta, garota? Qual a sensação de querer derrubar uma pessoa e cair para cima? Deixa eu te falar, isso aqui não é um jogo de quem tem melhor proposta, é pra ver quem aguenta essa encheção de saco. O Quico aqui do lado estava me xingando o tempo inteiro. Olha a cara do Datena, ele só quer ir embora daqui”, disse Marçal.

O candidato ainda chamou a adversária Tabata Amaral (PSB) de “chatabata” na sequência de seu comentário.