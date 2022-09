Em debate, ACM vira alvo por se dizer pardo

A declaração do candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) como pardo rendeu desgastes durante o último debate, antes do primeiro turno, na TV Bahia, anteontem. Chamado de “afroconveniente” pelo ex-aliado e hoje adversário João Roma (PL), Neto disse que foi amigo do ex-ministro durante 20 anos e que “a característica principal dele é a deslealdade e sede de poder”.

Em resposta, Roma afirmou que “passou 20 anos limpando o chão para ACM Neto” e que o ex-prefeito de Salvador tem “sanha de poder”. O ex-ministro disse ainda que, quando foi convidado por Jair Bolsonaro para assumir a pasta da Cidadania, Neto foi contra. “Podia ser qualquer um, desde que não fosse eu, o amigo.”

Roma ironizou Neto ao afirmar que, em 20 anos de amizade, nunca o ouviu dizer que é “negão”. Segundo Neto, ele se declara pardo desde 2016.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.