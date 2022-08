Em Curitiba, Bolsonaro exalta economia e promete ‘dar a vida pela liberdade’

Em campanha na cidade de Curitiba (PR) nesta quarta-feira, 31, o presidente Jair Bolsonaro (PL) exaltou indicadores econômicos e prometeu “dar a vida pela liberdade”. Depois de realizar uma “motociata”, o candidato à reeleição discursou no centro da capital paranaense, onde também reforçou o discurso ideológico e criticou seu principal adversário na corrida eleitoral: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera as pesquisas de intenção de voto para o Palácio do Planalto.

“Mais do que dar a vida pela nossa pátria, nós juramos dar a vida pela nossa liberdade. Podem ter certeza, no dia 2 de outubro, a maioria de bem se elegerá por todos os cantos do nosso Brasil”, declarou o chefe do Executivo no comício, em discurso que durou menos de 10 minutos. Apesar dos escândalos no Ministério da Educação e da suspeita de propina na compra de vacinas contra a covid-19, Bolsonaro voltou a dizer que o País está há três anos sem corrupção.

O candidato à reeleição atacou Lula, como costuma fazer nos comícios. “Tem um ladrão que quer voltar à cena do crime. Curitiba não é lugar de bandido, espero que ladrão não volte para cá”, disse Bolsonaro. Ao reforçar o discurso conservador para sua base, o presidente disse que seu governo jamais apoiará a ideologia de gênero, a legalização das drogas e a descriminalização do aborto.

Em busca de cristalizar ainda mais o eleitorado evangélico, o comício iniciou com a bênção do pastor Wagner Gaby, presidente da Assembleia de Deus de Curitiba, que pediu sabedoria e agradeceu por uma eventual vitória no primeiro turno. Bolsonaro foi recebido pelos apoiadores com gritos de “mito” e aplausos.

Antes de iniciar o discurso, o presidente pediu para um militante abaixar uma faixa que pedia para ele acionar as Forças Armadas, ao fazer um sinal negativo. Foram anunciados no comício os deputados federais paranaenses Ricardo Barros (PP), líder do governo na Câmara, Sergio Souza (MDB), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Filipe Barros (PL), Pedro Lupion (PP) e Fernando Giacobo (PL).

Sobre economia, Bolsonaro destacou a queda do desemprego, a desaceleração da inflação e a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), além de dizer que o Brasil é exemplo para o mundo e que o Paraná e Santa Catarina têm oferta de emprego “em abundância”. Ricardo Barros, por sua vez, destacou a lei da liberdade econômica e da regularização fundiária. “O Auxílio Brasil faz com que as famílias consigam aos poucos não depender do governo”, disse.