Em crítica a ACM Neto, Cauê Macris defende Doria e ataca Bolsonaro

Presidente do DEM, ACM Neto criticou o PSDB após a ida do vice-governador Rodrigo Garcia para os tucanos

O secretário da Casa Civil do Estado de São Paulo, Cauê Macris (PSDB), defendeu o governador João Doria (PSDB) e criticou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em críticas a ACM Neto (DEM) nas redes sociais nesta sexta-feira (14), em sua página no Twitter.

Secretário da Casa Civil, Cauê Macris criticou ACM Neto – Foto: Rogério Teixeira / Alesp

O embate virtual surgiu após ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e presidente do DEM, criticar o PSDB após o anúncio da ida do vice-governador Rodrigo Garcia, ex-DEM, para o partido tucano. Em vinda a Santa Bárbara d´Oeste, há uma semana, o vice desconversou da mudança.

ACM disse ter encerrado qualquer chance de apoio a Doria, indicou estar a favor de Bolsonaro e acusou o governador do Estado de São Paulo de fazer pressão para Garcia deixar o DEM.

“Ao se aliar a Bolsonaro, ACM passa a ser cúmplice de um governo que causou milhares de mortes com a sua sabotagem às vacinas e omissão criminosa no enfrentamento da pandemia. Ao aderir ao bolsonarismo, vai atacar Doria, líder da oposição ao presidente hoje no Brasil”, publicou Cauê.