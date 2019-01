Em coquetel no Itamaraty, Bolsonaro fica em sala separada

O presidente Jair Bolsonaro já deixou o Palácio Itamaraty, onde recebeu convidados para um coquetel após a cerimônia de posse no Palácio do Planalto. A comemoração continuava às 21h30, com alguns ministros do novo governo ainda no evento.

Durante o coquetel, Bolsonaro ficou o tempo todo numa sala separada, onde estavam seus familiares. Algumas pessoas foram autorizadas a entrar para conversar com ele.

Já o vice-presidente Hamilton Mourão circulou, segundo relatos de convidados. O mesmo fizeram os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Agricultura, Tereza Cristina, da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Guedes dividiu a mesa com o ministro da Justiça, Sergio Moro.

Ao som de uma banda de chorinho, foi servido um cardápio brasileiro. Bolinhos de carne e bacalhau, escondidinho, massa, batatinhas recheadas acompanharam espumante Casa Valduga, vinhos branco e tinto nacionais, caipirinha e cerveja.

Poucos empresários foram vistos na festa, onde havia muitos integrantes do governo e seus familiares. Foram emitidos 2.300 convites, e o Itamaraty esperava até 4.600 pessoas.