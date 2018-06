Em carta a jornal inglês, intelectuais defendem candidatura de Lula

Professores e intelectuais que atuam em universidades da Inglaterra publicaram nesta sexta-feira, 8, uma carta no jornal inglês The Guardian criticando a prisão do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva.

No texto, os intelectuais afirmam que o petistas foi preso para ser mantido afastado das eleições presidenciais deste ano no Brasil. “Há provas contundentes de sua inocência e de que ele foi julgado injustamente”, dizem no texto. Os intelectuais pedem que Lula seja solto para “concorrer a eleições e permitir que os cidadãos brasileiros possam exercer seus direitos democráticos”, finalizam.