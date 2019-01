Em campanha por reeleição, Maia se reúne com bancada do Piauí amanhã

Em campanha pela reeleição à presidência da Câmara, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reúne nesta terça-feira, 8, com os parlamentares eleitos pelo Piauí.

A reunião será no escritório do governador Wellington Dias (PT), em Teresina, pela manhã. O deputado Assis Carvalho (PT-PI) deve comparecer ao encontro. “Eu vou ouvir o deputado, mas o apoio dependerá da decisão do partido”, afirmou Carvalho.

Oito partidos diferentes compõem a bancada do Estado, entre eles o PR e o PSD, que já oficializaram o apoio à reeleição de Maia.