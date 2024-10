Em Belo Horizonte, Bruno Engler, com 34,4%, irá disputar 2º turno com Fuad Noman (26,4%)

O candidato do PL à Prefeitura de Belo Horizonte(MG), Bruno Engler, irá disputar o segundo turno com o candidato do PSD, o atual prefeito Fuad Noman(PSD). Com 93,83% das urnas apuradas, Engler teve 34,42% dos votos válidos, enquanto Noman ficou com 26,45%. O candidato do Republicanos, Mauro Tramonte, terminou em terceiro lugar, com 15,15% dos votos válidos. O candidato pelo MDB, Gabriel, ficou com 10,62%.