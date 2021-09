Em ato pró-Alckmin, França critica Doria e Kassab manifesta apoio ‘incondicional’

O ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB), que deve voltar a ser candidato a vice de Geraldo Alckmin, de saída do PSDB, numa candidatura ao governo estadual em 2022, criticou neste sábado (25) o governador João Doria (PSDB). O pessebista foi vice governador de Alckmin e disputou o segundo turno contra Doria em 2018.

“Será que o Estado mais rico do País deu exemplo ao Brasil? Por que morreu mais gente em São Paulo proporcionalmente do que no Piauí ou Maranhão?”, provocou, em discurso em ato político que reuniu também o presidente da Fiesp, Paulo Skaf (MDB), e do presidente do PSD, Gilberto Kassab, para selar uma aliança para as eleições estaduais de 2022.

“Doria aumentou todos os pedágios do Estado de São Paulo. Doria só reduziu imposto de combustível de avião porque só anda de avião. Basta”, afirmou. “Há um homem que pode unir o Brasil: João Doria. 100% das pessoas não gostam dele”, emendou, afirmando ainda que Doria “não quer” ser governador. “Cada vez que ele se elege para um cargo já quer ir para outro.”

“Não adianta dizer que o vice é outra coisa: um é Doria, outro é Dorinha, disse, completando que “João Doria não têm amigos de mais de dois anos.”

O advogado eleitoral Anderson Pomini, que atua com França, fez um discurso antes acusando Doria e Rodrigo Garcia, vice do tucano, de abuso do poder econômico e improbidade administrativa em sua pré-campanha. Pomini foi secretário de Justiça de Doria na Prefeitura, mas rompeu com o tucano.

Também ex-aliado de Doria, o ex-prefeito Kassab exaltou em fala a aliança. “Essa mesa tem o que há de melhor na política brasileira”. O quarteto (Alckmin, França, Skaf e Kassab) subiu junto na tribuna da Câmara Municipal de Cajamar (SP). Kassab disse, ainda, que os que tem duas opiniões “fazem leilão”. “O PSD manifestou sua opinião: o partido estará incondicionalmente ao seu lado, Geraldo”.

Candidato derrotado ao governo em 2018, Skaf disse que “o lema é: vamos estar juntos por São Paulo e pelo Brasil”. !Nós observamos no Doria e sua turma que eles aumentaram impostos até das seringas”, afirmou o empresário no ato político.