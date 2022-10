Em AL, Paulo Dantas (MDB) é reeleito governador

O governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB) foi reeleito neste domingo, 30, em segundo turno. Com 96,88% das seções totalizadas, o emedebista tem 52,38% dos votos válidos. Ele disputava com Rodrigo Cunha (União Brasil), que tinha 47,62%. Dantas é apoiado pelo grupo político do senador Renan Calheiros (MDB-AL) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já Cunha é avalizado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).