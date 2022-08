Elvis Cezar diz que votou em Bolsonaro ‘por exceção’ e reforça apoio a Ciro Gomes

Ex-tucano e apoiador de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro (PL), o candidato do PDT ao governo de São Paulo, Elvis Cezar, desconversou sobre um possível arrependimento ao voto em Bolsonaro nas eleições de 2018. “Eu acho que o Brasil não merece votar por exceção, e eu votei por exceção naquela eleição”, disse o candidato.

Agora, o pedetista se diz convicto em seu apoio a candidatura de Ciro Gomes (PDT) à Presidência da República. “O Brasil tem hoje a possibilidade de votar por convicção”, afirmou, durante sua participação no ciclo de sabatinas promovidas pelo Estadão e pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP)

Cezar também criticou seus antigos aliados tucanos. Para ele, tanto o ex-governador João Doria quanto o atual governador Rodrigo Garcia representam a altíssima sociedade paulista, e “não viveram as dores, na prática, do que a São Paulo está vivendo”.

Com críticas à política de pedágios do Estado de São Paulo, a qual já prometeu rever, o candidato do PDT ao governo paulista negou um “oportunismo” nas críticas. Antes de se filiar ao PDT, o ex-prefeito foi filiado ao PSDB durante 19 anos, partido que já está à frente do comando do Estado há mais de 30 anos, e manteve a política durante todas as suas gestões.

“Sou grato ao PSDB, ninguém sai da trajetória que eu tenho na política, ainda que regional, cuspindo no seu ex-partido. Isso não é padrão de valor da minha pessoa”, ponderou o pedetista nesta quarta-feira, 17, na sabatina.

Para o candidato, os pedágios, hoje em dia, representam travas de desenvolvimento para o Estado. Cezar, afirmou que durante o governo de Mário Covas (PSDB), devido a precariedade das estradas, os pedágios eram justificáveis, mas atualmente, a cobrança é um “absurdo”.

Uma das propostas para diminuição dos pedágios é que caminhões paguem 50% da tarifa ao circularem da 0h às 5h. “Isso imediatamente vai abaixar o valor da comida na mesa do cidadão paulista”, disse. Além de uma auditoria para checar fontes de custeio, o candidato afirmou que também poderá usar o superávit do Estado ou até mesmo estudar uma renegociação de dívidas com a União.

Cracolândia

Elvis Cezar afirmou ser a favor da internação de dependentes químicos para lidar com problemas como a Cracolândia, em São Paulo. O ex-prefeito de Santana de Parnaíba (SP) criticou políticas públicas sazonais para lidar com o problema. “Eu sou a favor de internação, e eu sei porque eu tenho clínicas, eu fui prefeito, e, durante seis anos, nós tratamos dependentes químicos por meio de internação”, afirmou ele.