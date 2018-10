Eleitores fazem buzinaço e churrasco em frente a condomínio de Bolsonaro no Rio

Buzinaço, coro de “o capitão chegou”, gritos de “mito”, churrasco no canteiro e até um carro representando a morte do PT dão o tom no início da tarde deste domingo (28) em frente ao condomínio onde mora o candidato Jair Bolsonaro (PSL), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Líder nas pesquisas de intenção de voto à presidência, Bolsonaro votou pela manhã em uma escola na zona norte da cidade e passará o restante do dia em sua casa. Na rua em frente ao condomínio, o buzinaço é incessante desde a manhã. Pelo menos 200 pessoas já se aglomeram com camisas amarelas e bandeiras do Brasil.

Os amigos Thyago Pompeu, 30 anos, e Marcus Vinicius Vasconcellos, 25, levaram até mesmo uma churrasqueira para assar “o churrasco da vitória”. A dupla veio de Belém do Pará. “Viemos na quarta-feira só para comemorar a vitória do Bolsonaro”, disse. “Se Deus quiser vamos tirar essa bandidagem do comando.”