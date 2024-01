Política Eleitor pode imprimir 2ª via do título de eleitor em casa; veja passo a passo

Os cidadãos que necessitarem – por motivo de perda, extravio, ou inutilização – emitir a segunda via do título de eleitor, podem fazê-lo pela internet de maneira gratuita.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza este serviço em seu site. Os interessados precisam acessar a página online e selecionar a opção “Autoatendimento Eleitoral”, que fica localizada no canto superior direito da tela. Logo depois, deve-se clicar em “Título Eleitoral” e, posteriormente, em “Imprima seu título eleitoral”. Daí, por fim, é necessário que se preencha o formulário com os dados solicitados.

Além da impressão, também há a possibilidade de baixar o arquivo em formato PDF.

Caso prefira, o eleitor também pode emitir a segunda via do documento pelo aplicativo e-Título, da Justiça Eleitoral, que está disponível nas plataformas IOS ou Android. Ao abrir a ferramenta, o usuário deve ir em “Mais Opções”, localizada na barra inferior, à direita, e, em seguida, ir em “Imprimir Título Eleitoral”.

A versão da segunda via disponibilizada nos meios eletrônicos do TSE possui um QR Code que serve para validação do documento.

A Justiça Eleitoral informa que apenas os eleitores que tiverem a inscrição eleitoral regular ou suspensa poderão baixar ou acessar o e-Título.

Até dez dias antes do primeiro turno das eleições, que ocorrerá em 2 de outubro neste ano, é possível emitir a segunda via do título de eleitor. Entretanto, a Justiça Eleitoral lembra que a primeira via deste documento poderá ser tirada até o dia 8 de maio, que é o último dia de funcionamento do cadastro eleitoral.