Eleitor pode consultar local de votação pela internet

Chegou a hora de votar e não está achando o título de eleitor? Pois isso não é problema. O site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) oferece um serviço de consulta online, mostrando zona, seção e endereço do seu local de votação. Para a consulta basta clicar em www.tse.jus.br/eleitor/serviço/titulodeeleitor. É pedido apenas seu nome completo, data de nascimento e nome da mãe.

Os eleitores que não souberem o endereço do local de votação podem se informar no site do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) ou fazer busca nas listas abaixo:

– Locais de votação em Americana.

– Locais de votação – Hortolândia.

– Locais de votação – Nova Odessa.

– Locais de votação – Santa Bárbara.

– Locais de votação – Sumaré.

Já na zona eleitoral é possível votar apenas usando um documento com foto.